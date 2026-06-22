O Araguaína terá um desafio estatístico além do adversário no próximo domingo (28). Após ser derrotado pelo Nacional-AM por 1 a 0 no jogo de ida da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026, o Tourão do Norte precisará vencer em Manaus para conquistar a classificação. O histórico das equipes tocantinenses em solo amazonense, no entanto, é desfavorável: o aproveitamento é de apenas 23%.\nEmbora o Araguaína nunca tenha enfrentado clubes do Amazonas em competições nacionais — a exemplo de equipes como Tocantins de Palmas, Tocantins de Miracema, Sparta, Kaburé e União —, o retrospecto geral do estado vizinho contra os amazonenses é negativo.\nMessi marca dois contra a Áustria, vira maior goleador em Copas e classifica Argentina\nDisputa por classificação na Copa do Mundo movimenta esta terça-feira; onde assistir ao vivo