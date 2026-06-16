O Araguaína aplicou uma goleada histórica sobre o Galvez, por 9 a 0, na noite deste domingo (14), e atingiu a marca de 31 gols marcados na 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o desempenho ofensivo, o clube igualou Flamengo e Botafogo como o segundo melhor ataque de todas as divisões do Brasileirão na atual temporada.\nA partida ocorreu com portões fechados, em razão da falta de laudos técnicos do Estádio Mirandão. A ausência de público, no entanto, não freou o ímpeto do Tourão do Norte, que resolveu o confronto ainda no primeiro tempo. A equipe foi para o intervalo vencendo por 6 a 0, com quatro gols de Kennedy Balotelli, um de Kaio Cunha e outro de Giovani Junio. Na etapa final, Kaio Cunha, Rafael Leandro e Guilherme Barrozo fecharam a conta.\nAtacante deixa o Vila Nova e é anunciado por clube da Tailândia