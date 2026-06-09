O Araguaína assegurou a classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D na 9ª rodada, após o confronto diante do Guaporé. Com a vaga garantida, torcedores começaram a traçar paralelos entre o elenco atual e o time que conquistou o histórico acesso em 2010. Estatisticamente, o desempenho da equipe na primeira fase desta temporada já supera o aproveitamento daquele ano.\nNo acesso de 2010, o regulamento previa grupos com quatro clubes e seis rodadas iniciais, classificando-se os dois melhores. Na ocasião, o Araguaína somou nove pontos e avançou em segundo lugar, superado pelo Brasília apenas no saldo de gols. A campanha registrou 50% de aproveitamento, com seis gols marcados e cinco sofridos.\nLateral e goleiro do Vila Nova sofrem traumatismo cranioencefálico e fraturas e seguem internados