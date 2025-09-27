O Araguaína regularizou, nesta semana, o goleiro Flávio Henrique, ex-Icasa-CE, para a temporada 2026. Além disso, os contratados devem ficar à disposição para a nova semifinal do Campeonato Tocantinense 2025. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou uma nova semifinal, após julgar e rebaixar o campeão União por escalação irregular (entenda abaixo).\nO arqueiro, de 32 anos, se junta aos já regularizados Gabriel Vinícius (atacante), Francielton (goleiro), Rafael Baiano (defensor), Rafael Leandro (defensor) e Gustavo Gomes (meia).\nFlávio Henrique já vestiu as camisas de Icasa-CE, CSE-AL, ASA-AL, Guarani de Juazeiro, River-PI, Fluminense-PI, entre outros. Seu último clube foi o São Raimundo-PA.\nVeja nomes regularizados no BID\nGabriel Vinícius (atacante)\nFrancielton (goleiro)\nRafael Baiano (defensor)