A cidade de Araguaína será sede, entre os dias 4 e 9 de agosto, de uma etapa oficial do Circuito Mundial de Beach Tennis. O ITF BT 200 Araguaína será realizado na Via Lago e reunirá cerca de 700 atletas, entre profissionais e amadores.\nA competição, chancelada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), distribuirá 200 pontos no ranking mundial e uma premiação total de quase R$ 80 mil para a categoria profissional.\nDeclaração de Jorge Jesus reacende polêmica com Neymar\nQuartas da Copa: artilheiros e surpresas buscam duas últimas vagas na semi\nAtlético-GO x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações\nO torneio já conta com nomes de peso confirmados. No feminino, o destaque é a brasileira Vitória Marchezini, atual líder do ranking mundial, além da italiana Flamina Daína, 12ª colocada. Na chave masculina, o Brasil terá Daniel Mola, número 3 do mundo e líder do ranking nacional, que atuará ao lado do irmão, Maurício Mola.