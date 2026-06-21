O Araguaína começou a disputa da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D em desvantagem. Na noite deste domingo (21), o Tourão do Norte foi derrotado pelo Nacional-AM por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Mirandão. O único gol do confronto foi marcado por Erick Varão, logo no início do segundo tempo.\nCom o resultado, o Nacional joga pelo empate na partida de volta para garantir a classificação. Já o Araguaína precisará vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis. Além da derrota, o time tocantinense terá um desfalque importante: o meia Alan Calbergue foi expulso nos acréscimos e está fora do jogo decisivo.\nRally Jalapão define campeões da 12ª edição em Palmas\nParreira tem quadro pulmonar estável e sedação está sendo reduzida, diz hospital