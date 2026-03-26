A rodada de abertura da Copa Verde, realizada na noite desta quarta-feira (25), trouxe resultados distintos para as equipes do Tocantins. No Estádio Mirandão, o Operário-MS venceu o Araguaína por 1 a 0. Já na Arena Pantanal, o Tocantinópolis segurou um empate sem gols contra o Cuiabá. Os confrontos foram válidos pela fase de grupos da Copa Centro-Oeste.\nAraguaína é o oitavo clube do Tocantins na Copa Verde; confira o retrospecto do estado\nUnião e Tocantinópolis decidem o Tocantinense 2026 em final que repete decisão de 2024\nApós gol decisivo, Neymar do Nordeste projeta título tocantinense para marcar história no clube\nVale lembrar que a Copa Verde passou por uma reformulação para a temporada 2026, com mudanças estruturais que alteram completamente o modelo de disputa. A principal novidade é a divisão do torneio em duas competições regionais paralelas: a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste, cada uma com 12 clubes, totalizando 24 participantes.