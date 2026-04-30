O Araguaína deu adeus à Copa Verde na noite desta quarta-feira (29), ao ser derrotado de virada pelo Vila Nova no Estádio Mirandão. Com o revés, a equipe tocantinense ampliou a crise como mandante: já são dois meses e meio sem vencer diante da torcida.\nAlém da sequência negativa, o Tourão do Norte acumula duas eliminações em casa na temporada. Antes da queda para o Vila Nova, o time já havia sido derrotado pelo Primavera-SP, pela Copa do Brasil, também no Mirandão.\nAraguaína e Tocantinópolis tropeçam na rodada final e dão adeus à Copa Verde\nPlanalto vence o Tiradentes-PA e avança à 2ª fase da Copa do Brasil Feminina\nTécnico espera superação do Atlético-GO contra o invicto Gama\nO Tourão do Norte entrou em campo pela Copa Verde na liderança do grupo e dependia apenas de um empate e o tropeço de Rio Branco e/ou Operário-MS para avançar. O cenário parecia favorável quando Gabriel Viana abriu o placar, mas a expulsão de Ailton Júnior, apenas dois minutos depois do gol, mudou o rumo da partida. O Tigre chegou ao empate aos 36 minutos, com Lucas Soares. Apesar de a igualdade ainda garantir a classificação, o Araguaína sofreu o golpe fatal nos acréscimos, aos 48 da etapa final, quando Gabriel Dias marcou o gol da vitória goiana.