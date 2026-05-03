O Araguaína goleou o Humaitá-AC por 6 a 0 neste domingo, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileiro Série D. O duelo foi disputado no Mirandão, em Araguaína. Com a vitória, a equipe foi aos 11 pontos e segue entre os primeiros na classificação do Grupo A2.
Já o time acreano segue na lanterna do grupo, sem pontuar. São cinco jogos e cinco derrotas.
Os gols
O Araguaína abriu o placar com Gabriel Viana. Em seguida, Alan ampliou. Gabriel Viana marcou o terceiro e o quarto gols. O Araguaína foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. Mantendo o ritmo da etapa inicial, os tocantinenses fizeram o quinto gol com Ailton Jr. Sem reação e com muitos erros defensivos, o Araguaína aproveitou e fechou a conta com o defensor Clau.