O Araguaína recebe o Galvez neste domingo (14), às 18h, no Estádio Mirandão, em duelo válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em jogo, está a vice-liderança do Grupo A2, mas o Tourão do Norte terá de lidar com uma extensa lista de desfalques.\nEstão fora por suspensão o zagueiro Clau, o volante Douglas Pantera e o atacante Gabriel Viana. O departamento médico também segue movimentado: Ian, William, Gustavo Gomes e Ailton Jr. continuam em trabalho de transição física e só devem reforçar o elenco na fase seguinte da competição.\nTécnico do Goiás diz que goleada para o Novorizontino foi "inadmissível" e fala em "elevar o tom da cobrança"\nQuem é o árbitro brasileiro que irá apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 e faz sucesso nas redes\nManchester United oficializa saída de Casemiro após quatro temporadas