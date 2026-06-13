A partida entre Araguaína e Galvez, marcada para este domingo (14), às 18h, válida pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2026, será disputada com portões fechados. A medida ocorre devido ao vencimento do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico neste sábado (13), sem que a renovação fosse concluída em tempo hábil.\nConforme apurado, uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou vistoria no estádio nesta sexta-feira (12). Embora os demais documentos necessários para a liberação da praça esportiva estejam em dia, o impedimento recai especificamente sobre a prevenção de incêndios. Ao todo, a legislação exige quatro laudos técnicos para o funcionamento: segurança; vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto; condições sanitárias e higiene; além do de combate a incêndio e pânico.