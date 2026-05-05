O Araguaína vive um momento de afirmação no Campeonato Brasileiro Série D 2026. Ao atropelar o Humaitá-AC por 6 a 0, o Tourão do Norte não apenas assumiu a liderança do Grupo A2, como também se tornou o dono do melhor ataque geral da competição nacional.\nA vitória acachapante serviu ainda para encerrar um incômodo jejum de vitórias no Estádio Mirandão, que já durava sete partidas.\nArsenal derrota Atlético e volta à final da Champions League após 20 anos\nVila Nova leva gol no fim, empata com o Athletic e perde chance de voltar à liderança\nTocantinópolis completa um mês sem vencer e busca recuperação na Série D\nCom o resultado, a equipe chegou aos 11 pontos, mesma pontuação do rival Guaporé, que tropeçou diante do Galvez, mas leva vantagem no saldo de gols (8 contra 4). Atualmente, o clube registra um aproveitamento de 73% dos pontos disputados, marca superior à do ano do acesso, em 2010, quando somou nove pontos em seis rodadas (50% de aproveitamento).