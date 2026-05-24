O Araguaína empatou por 1 a 1 com o Porto Velho-RO, neste domingo (24), pela 8ª rodada da fase de grupos. O gol do time tocantinense saiu já nos acréscimos. Com a igualdade no placar, o Tourão encaminhou a vaga na 2ª fase da Série D 2026.\nO Porto Velho abriu o placar com Walfrido. O Araguaína sofreu, mas chegou ao empate com Zé Elias em um belo chute de fora da área. O meia-atacante recebeu e bateu de primeira no ângulo do goleiro.\nDa 2ª divisão de Portugal para a Copa: clube comemora convocação de jogador; vídeo\nPalmas deve R$ 305 mil à União; Gurupi e Capital têm dívidas menores\nSantos pede anulação de jogo contra o Coritiba por substituição de Neymar\nCom o resultado, o time tocantinense chegou aos 15 pontos no Grupo A2 e, com o empate do Independência — resultado de momento —, vai dando um passo importante rumo à classificação para a segunda fase. O Porto Velho chegou aos 12 pontos e ainda tem mais dois jogos pela frente para buscar uma vaga na próxima fase.