O Araguaína deu adeus ao sonho do acesso e, consequentemente, à sua agenda de competições nacionais para a temporada de 2027. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Tourão do Norte não saiu do 0 a 0 com o Nacional-AM, em Manaus, e foi eliminado na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026.\nA eliminação é ainda mais custosa devido à mudança no regulamento da CBF. A partir deste ano, os 32 times que avançam para a terceira fase da Série D garantem vaga automática na edição do ano seguinte. Como parou na segunda fase, o Araguaína precisaria buscar a classificação via Campeonato Tocantinense ou Copa Verde, mas não obteve sucesso em nenhuma das frentes.\nBrasil vira nos acréscimos, vence o Japão e avança às oitavas de final da Copa do Mundo\nVini Jr. chora ao lembrar infância humilde com avó e diz que luta contra racismo é maior conquista