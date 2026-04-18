Os representantes do Tocantins no Campeonato Brasileiro da Série D possuem compromissos decisivos neste domingo (19) pela 3ª rodada da competição. Enquanto o Araguaína viaja para Rondônia para um confronto direto pela liderança do Grupo A2 contra o Porto Velho, às 17h, o Tocantinópolis joga em casa, no estádio Ribeirão, contra o Trem-AP, às 16h, buscando entrar no G4 do Grupo A5.\nAs duas equipes chegam para a rodada com objetivos de ascensão na tabela. O Araguaína vive excelente fase com cinco jogos de invencibilidade na temporada e pode assumir a ponta se vencer fora de casa. Já o Tocantinópolis, que tem um jogo a menos na tabela, tenta aproveitar o fator campo para conquistar sua primeira vitória e ultrapassar o próprio adversário amapaense na classificação.\nSérie D 2026: 'Dança das cadeiras' já derrubou 7 técnicos em apenas duas rodadas; veja lista