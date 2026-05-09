As equipes do Araguaína e do Tocantinópolis entram em campo neste domingo (10) em situações opostas na tabela, mas com o mesmo objetivo de somar pontos fundamentais para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.\nEnquanto o Araguaína viaja ao Acre embalado pela liderança do Grupo A2 e pelo melhor ataque da competição, o Tocantinópolis desembarca no Pará sob pressão. O Verdão do Norte ainda não sentiu o gosto da vitória no torneio nacional e tenta quebrar um jejum que já dura um mês para não se distanciar da briga pelo G4.\nJovem atacante de 18 anos pode ganhar oportunidade no Vila Nova em clássico contra o Goiás\nLéo Goiano analisa campanha do Araguaína e prega cautela para o returno da Série D\nJoão Vieira diz que clássico entre Goiás e Vila Nova é "jogo à parte"\nO cenário para os clubes tocantinenses nesta 6ª rodada marca o início de uma etapa decisiva para o segundo turno da competição. O Araguaína aposta na fase artilheira para consolidar o domínio no grupo e manter a folga de seis pontos para o primeiro time fora da zona de classificação. Já o Tocantinópolis, apesar da má fase técnica, se apega à proximidade de apenas três pontos que o separam do quarto colocado para superar uma extensa lista de desfalques e iniciar uma reação na tabela de classificação.