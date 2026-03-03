A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (3), a composição dos grupos da Copa Centro-Oeste 2026. A competição, que retorna ao calendário oficial após um hiato de 24 anos, passa a integrar a estrutura da Copa Verde dentro do novo cronograma do futebol nacional. Os representantes do Tocantins, Araguaína e Tocantinópolis, foram sorteados nos grupos A e B do torneio regional.\nO Araguaína terá como oponentes na primeira fase as equipes do Primavera-MT, Vila Nova-GO, Capital-DF, Rio Branco-ES e Operário-MS. Já o Tocantinópolis medirá forças contra Cuiabá, Atlético-GO, Gama-DF, Porto Vitória-ES e Anápolis-GO. A fase de grupos está prevista para começar no dia 25 de março, com encerramento em 7 de junho.\nTocantinópolis anuncia Rogério, o 'Neymar do Nordeste', para fase decisiva do Tocantinense 2026