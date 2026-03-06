A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) os grupos do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Os representantes do Tocantins, Araguaína e Tocantinópolis, ficaram em grupos distintos.\nO Araguaína está no grupo 2, junto de Independência-AC, Galvez-AC, Humaitá-AC, Porto Velho-RO e Guaporé-RO. O Tocantinópolis ficou no grupo 5, com Trem-AP, Oratório-AP, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA e Imperatriz-MA.\nAraguaína e Tocantinópolis conhecem grupos na Copa Centro-Oeste 2026\nFutebol tocantinense dá adeus à Copa do Brasil após quedas de Tocantinópolis e Capital\nCom novo formato, representantes do Tocantins conhecem premiação na Série D\nCritérios geográficos e grupos\nA CBF explicou que a composição das chaves seguiu critérios geográficos e logísticos. Para garantir o equilíbrio regional, cada grupo poderá ter, no máximo, três clubes de uma mesma federação estadual. A principal mudança em relação ao ano anterior é o aumento expressivo no número de participantes, que passa de 64 para 96 agremiações. Com a expansão, o calendário saltará de 510 para 610 partidas ao longo da temporada.