Após a eliminação no Campeonato Tocantinense, o Araguaína volta suas atenções para a estreia na Copa Centro-Oeste. O confronto inaugural está marcado para esta quarta-feira (25), contra o Operário-MS, no estádio Mirandão. A partida marca um momento histórico para o clube, que disputa a Copa Verde pela primeira vez.\nA competição integra o novo modelo do calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 2026, a entidade oficializou a criação das Copas Norte e Centro-Oeste, ambas vinculadas à Copa Verde. Pelo regulamento atual, os campeões de cada torneio regional se enfrentam para decidir o título da Copa Verde.\nAraguaína e Tocantinópolis conhecem adversários na Série D 2026; veja os grupos\nVisitantes vencem na ida e abrem vantagem nas semifinais do Tocantinense 2026\nÁrbitro relata ameaças e quatro expulsões em confusão na semifinal do Tocantinense