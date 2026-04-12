Araguaína e Guaporé-RO empataram por 1 a 1 neste domingo (12), no estádio Mirandão, em Araguaína, pela 2ª rodada da Série D, em um jogo marcado pela "lei do ex".\nO Guaporé abriu o placar com Gabriel Cassimiro, que fez valer a "lei do ex" em pleno Mirandão. O atacante vestiu a camisa do Tourão na temporada passada. O Araguaína reagiu e chegou ao empate com Alan.\nCom o resultado, o time tocantinense chegou aos quatro pontos no Grupo A2 e segue entre os primeiros na classificação. A equipe de Rondônia também soma quatro pontos, mas fica atrás do Araguaína no critério de desempate.\nAs duas equipes voltam as atenções agora para a Copa Verde. O Araguaína enfrenta o Rio Branco na quarta-feira, às 19h30, no Espírito Santo. Já o Guaporé encara o Trem, também na quarta-feira, às 20h, em Rondônia, pela chave da Copa Norte.