O Araguaína deu adeus ao Campeonato Tocantinense 2026 de forma precoce. O Tourão do Norte foi eliminado ainda na primeira fase da competição após ser derrotado pelo rival União, por 2 a 0, em partida disputada neste sábado (7).\nA eliminação veio acompanhada de um sentimento de oportunidade perdida: com a derrota do Capital na rodada, o Araguaína dependia apenas de um empate para garantir a classificação à segunda fase, mas não conseguiu segurar o resultado. Com a queda, o clube entra para a lista de campeões que não conseguiram avançar na defesa do título no ano seguinte à conquista.\nCom novo formato, representantes do Tocantins conhecem premiação na Série D\nAraguaína e Tocantinópolis conhecem adversários na Série D 2026; veja os grupos\nTocantinense define semifinais e decreta queda do Palmas para a 2ª Divisão