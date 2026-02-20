O Araguaína foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (18) ao perder por 3 a 0 para o Primavera-SP, no Estádio Mirandão. Com o resultado, o Tourão do Norte mantém o histórico negativo de nunca ter vencido ou avançado de fase no torneio nacional. Além do revés em campo, a eliminação resultou na saída do técnico Fabiano Borba e de parte do elenco.\nGurupi, Capital e Araguaína vencem pela 5ª rodada do Tocantinense\nTocantinópolis vence Palmas por 1 a 0 e garante vaga na próxima fase do Tocantinense\nCapital e Tocantinópolis têm datas definidas na 2ª fase da Copa do Brasil\nO Jogo\nA partida começou com pouca intensidade e muitos erros de passes de ambos os lados. O Primavera abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Luiz Fernando. No segundo tempo, mesmo com alterações, o time tocantinense não surtiu efeito e viu Josiel ampliar. Nos acréscimos, Neto selou a vitória paulista.