O Araguaína estabeleceu a programação de treinamentos e viagem para o confronto decisivo diante do Nacional-AM, válido pelo jogo de volta da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D. O duelo está marcado para o próximo domingo (28), às 17 horas (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.\nApós a derrota no jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Mirandão, o Tourão do Norte terá o desafio de reverter o placar na capital amazonense. Sob o comando do técnico Léo Goiano, o elenco cumpre agenda de treinos em Araguaína até quarta-feira (24).\nApós empate e vitória por 3 a 0, Brasil chega embalado à terceira rodada da Copa do Mundo; onde assistir ao vivo\nRetrospecto manda Brasil fugir de holandeses e torcer por suecos na Copa\nSensação da Copa, Cabo Verde pode se classificar sem vencer nenhum jogo\nNa quinta-feira (25), a delegação segue por via terrestre para Marabá (PA), de onde embarca em voo rumo à Manaus. Na sexta-feira (26) e no sábado (27), a equipe realiza as últimas atividades em solo amazonense para o treinador definir o time titular.