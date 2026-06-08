O Araguaína oficializou, nesta segunda-feira (8), a contratação do atacante Kennedy Balotelli, de 29 anos. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais do clube.\nO atleta, que estava na disputa da 2ª Divisão do Campeonato Paraense pelo Atlético Paraense, acumula passagens pelo Trem-AP e pelo futebol goiano, onde defendeu a base do Atlético-GO (2015 e 2016) e o Novo Horizonte-GO. No currículo, Balotelli também registra experiências no São Francisco-PA, Paragominas-PA e no Alcanenense, de Portugal.\nÁrbitro e assistente goianos são escalados para abertura da Copa do Mundo\nAncelotti diz ter time da estreia, mas lesão e testes deixam Brasil incerto\nVitória histórica: Brasil vence a Itália e acaba com sequência de 39 triunfos das italianas\nDesde o retorno ao futebol brasileiro, o atacante passou por 12 equipes antes de acertar com o time tocantinense. O melhor momento da carreira ocorreu em 2022, quando foi campeão e artilheiro da Divisão de Acesso do Pará pelo Cametá, com oito gols. No retrospecto geral, Kennedy soma 31 gols em 128 partidas profissionais. Na atual temporada de 2026, entrou em campo dez vezes, mas ainda busca o primeiro gol.