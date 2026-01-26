O Araguaína conheceu, nesta segunda-feira (26), seu adversário na estreia da Copa do Brasil 2026. Segundo o cronograma divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Tourão do Norte enfrentará o Primavera-SP em partida única. A definição de quem terá o mando de campo ocorrerá por meio de sorteio na quarta-feira (28), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.\nO sorteio da CBF também estabeleceu o caminho para a etapa seguinte. O vencedor do duelo entre tocantinenses e paulistas entrará no pote H para a 2ª fase e terá como adversário uma das equipes do pote A. Entre os possíveis rivais estão os goianos Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, além de Fortaleza, Juventude, América-MG, Ceará, Cuiabá, Sport, CRB e Operário-PR.\nAraguaína, Capital e Tocantinópolis vencem na rodada e acirram a briga pela liderança