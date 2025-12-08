O Araguaína, que já havia regularizado alguns nomes no Boletim Informativo Diário (BID), confirmou o técnico Fabiano Borba e alguns nomes para a final do Campeonato Tocantinense 2025. A competição será refeita após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO.\nNa grande final, o Araguaína aguarda Gurupi ou Tocantinópolis, que se enfrentam na semifinal. Os reforços anunciados vão permanecer para o Tocantinense 2026, previsto para começar no dia 17 de janeiro. Entre os nomes anunciados estão os retornos de Gabriel Cassimiro e Marcos Paulo. Veja a seguir os reforços confirmados.\nRegularizados no BID\nGabriel Vinícius (atacante)\nFrancielton (goleiro)\nRafael Baiano (defensor)\nRafael Leandro (defensor)\nGustavo Gomes (meia)