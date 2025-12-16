O Araguaína anunciou mais dois reforços para a reta final do Tocantinense 2025. Entre os nomes confirmados está o defensor Pedrão, que chega para os dois jogos da final através de empréstimo por parte do União-TO. O Campeonato Tocantinense 2025 será refeito após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO - entenda o caso abaixo.\nAlém de Pedrão, chega para reforçar a equipe o volante Gustavo Gomes, ex-Palmas, Tocantinópolis e União. A equipe será comandada pelo técnico Fabiano Borba, que teve o contrato renovado.\nA apresentação oficial do elenco foi realizada nesta segunda-feira (15), no estádio Mirandão, em Araguaína. Na grande final, a equipe encara o vencedor de Tocantinópolis e Gurupi, que se enfrentam na semifinal. Veja todos os nomes confirmados aqui.