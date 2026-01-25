Palmas ainda não marcou gols na competição (Divulgação/Elenilson Garcia/Reprodução/ge Tocantins)\nA segunda rodada do Campeonato Tocantinense 2026 – Troféu José Bonifácio trouxe resultados que mexeram na disputa pelas primeiras posições da tabela neste sábado (24). Tocantinópolis, Capital e Araguaína somaram vitórias importantes, enquanto o Palmas segue sem pontuar e ocupa a lanterna da competição.\nO Capital dominou o Guaraí por 3 a 1 e chegou aos quatro pontos na tabela após vitória com gols de Pedro Testa, Ítalo Cauã e Rhaillam, enquanto Kelvyn descontou para o time da casa.\nNo estádio Nilton Santos, o União Araguainense venceu o Palmas por 2 a 0, com gols de Jhonatan Brasileiro e Thalysson Coimbra. O resultado manteve a equipe visitante entre os líderes, ao passo que a equipe da capital ainda não somou pontos e segue sem marcar gols na competição.