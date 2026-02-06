As equipes do Araguaína, Capital e Tocantinópolis já foram informadas sobre os montantes destinados pela participação na etapa de abertura da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, nesta quarta-feira (4), o detalhamento das cotas de premiação, que somam R$ 500 milhões para todos os clubes inscritos no torneio.\nPela estreia na 1ª fase diante do Primavera-SP, em seus domínios, o Araguaína embolsará R$ 400 mil. Já o Tocantinópolis, que encara a Tuna Luso, e o Capital, que joga contra o Manaus pela 2ª fase, garantiram R$ 830 mil cada um. Se avançarem na competição, os clubes do estado terão direito a novos repasses financeiros.\nCopa do Brasil 2026: Capital e Tocantinópolis conhecem seus adversários na 2ª fase\nAraguaína volta à Copa do Brasil após 16 anos em busca de avanço inédito