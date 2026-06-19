O Araguaína avançou à 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D estabelecendo uma marca inédita para o futebol do Tocantins. Ao encerrar a fase de grupos, a equipe tornou-se o time tocantinense com o maior número de gols marcados na história da fase inicial da competição, superando o antigo recorde que pertencia ao Tocantinópolis.\nA trajetória do Tourão do Norte incluiu resultados expressivos, com destaque para as duas goleadas aplicadas sobre o Humaitá (AC), equipe de pior campanha no torneio neste ano, durante a 5ª e a 6ª rodadas. No encerramento da fase, o clube venceu o Galvez (AC) por 9 a 0. Ao somar esses resultados aos nove gols marcados nos demais confrontos, o Araguaína totalizou 31 gols em 10 partidas.\nBrasil volta a campo e Estados Unidos encaram a Austrália; veja os jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira