Após golear o Humaitá por 7 a 0 no último domingo (10), o Araguaína se consolidou na liderança do Grupo A2 da Série D. O clube tocantinense divide a ponta com o Guaporé, mas leva vantagem no saldo de gols (15 a 5). Faltando apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase, o Tourão do Norte tem chances matemáticas de garantir a vaga antecipada na próxima rodada.\nNo próximo domingo (17), pela 7ª rodada, o Araguaína visita o Independência-AC. A equipe acreana ocupa a 5ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de classificação, com cinco pontos. Como o Humaitá ainda não somou pontos e pode atingir, no máximo, 12 pontos, o Independência tornou-se o principal balizador para a classificação do Tourão.\nAncelotti fecha pré-lista com 55, que deve ter Neymar, Estêvão e Thiago Silva\nTocantinópolis vira contra a Tuna Luso e vence a primeira na Série D