A rodada deste domingo (19) da Série D trouxe resultados distintos para as equipes tocantinenses. Enquanto o Araguaína conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 contra o Porto Velho, fora de casa, o Tocantinópolis acabou superado pelo Trem por 1 a 0 diante de sua torcida, no estádio Ribeirão.\nCom os resultados, o Araguaína saltou para a segunda colocação do seu grupo com sete pontos, consolidando sua posição no G4. Já o Tocantinópolis está em quinto do seu grupo e busca a recuperação imediata em jogo atrasado nesta semana.\nOscar Schmidt morreu de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura\nAraguaína e Tocantinópolis entram em campo neste domingo pela Série D\nParaíso cede empate ao Remo em casa e segue sem vencer na Série A3\nTocantinópolis 0 x 1 Trem\nNo estádio Ribeirão, o Tocantinópolis foi derrotado pelo Trem por 1 a 0. O Verdão do Norte chegou a pressionar na primeira etapa e acertou o travessão com Emerson, mas sofreu o gol de Wanderson Gotinha aos 42 minutos. No segundo tempo, o time tocantinense buscou o empate com investidas de Dhonata, mas parou nas defesas do goleiro Victor.