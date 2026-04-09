O Araguaína empatou com o Capital na noite desta quarta-feira (8), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo Centro-Oeste A da Copa Verde. Com o resultado, o Tourão do Norte desperdiçou a chance de encostar na liderança e se aproximar da classificação para a próxima fase do torneio regional.\nA instabilidade da equipe na temporada é acentuada pelo baixo rendimento como mandante. Na Copa Verde, o time somou apenas um ponto em dois jogos no Estádio Mirandão, enquanto sua única vitória, diante do Primavera-MT, foi conquistada fora de casa.\nTocantinópolis vence União por 2 a 1 e conquista sétima taça do Tocantinense\nTocantinópolis e Araguaína entram em campo pela 3ª rodada da Copa Verde\nTocantinópolis sofre virada e Araguaína empata na rodada da Copa Verde\nO aproveitamento doméstico é de apenas 33%, índice que sobe mais de 20 pontos percentuais quando a equipe atua longe de Araguaína. Ao todo, o clube disputou 12 partidas no ano, com um balanço de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Dos 15 pontos totais conquistados, sete foram em casa e oito como visitante. Essa oscilação reflete as trocas frequentes no comando técnico; o clube já está em seu segundo treinador oficial na temporada.