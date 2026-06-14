O Araguaína garantiu sua classificação para a segunda fase da Série D do Brasileiro 2026 com uma vitória esmagadora sobre o Galvez. Em partida disputada na noite deste domingo (14), pela última rodada da fase de grupos, o time tocantinense goleou a equipe acreana por 9 a 0. O grande nome do jogo foi o estreante Kennedy Balotelli, autor de quatro gols.\nO confronto no Estádio Mirandão foi realizado com portões fechados à torcida. A medida ocorreu devido ao vencimento do laudo de prevenção de incêndios do estádio no último sábado (13), sem que houvesse a renovação em tempo hábil para o duelo.\nAncelotti diz priorizar organização defensiva do Brasil para a Copa\nMesmo sem o apoio vindo das arquibancadas, o Tourão do Norte dominou a partida desde o apito inicial. A vitória foi construída ainda no primeiro tempo, com seis gols marcados: Kennedy Balotelli balançou as redes quatro vezes, acompanhado por Kaio Cunha e Giovani Junio. Na etapa final, o Araguaína ampliou com novos gols de Kaio Cunha, Rafael Leandro e Guilherme Barrozo, fechando o placar histórico.