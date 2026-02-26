O Araguaína anunciou, no início da semana, o retorno do técnico Léo Goiano. O treinador já iniciou os trabalhos com o elenco, que vive um momento de turbulência no Campeonato Tocantinense 2026. Com seis jogos disputados, o Tourão ocupa a quinta colocação, com oito pontos, e precisa vencer o União na última rodada da primeira fase para se classificar sem depender de outros resultados.\nO clube foi comandado no empate contra o Bela Vista, no domingo (22), pelo auxiliar Hugo Pilo, que deixa a equipe após a chegada de Goiano. O próximo compromisso será contra o União-TO, no sábado (7), às 16h, no Estádio Mirandão, em Araguaína.\nRodada tem vitória do União Araguainense e confusão em empate entre Bela Vista e Araguaína\nNos pênaltis, Interporto é eliminado da Copa do Brasil Sub-17 pelo IAPE\nTocantinópolis anuncia Rogério, o 'Neymar do Nordeste', para fase decisiva do Tocantinense 2026