A dívida do Araguaína com a União saltou de R$ 258 mil para quase 400 mil em 2025. A equipe chegou ser beneficiada com cotas do governo do Estado nas duas últimas temporadas. No total, o clube recebeu R$ 600 mil, através de publicidade. Os débitos com a União são relacionados a previdência e FGTS.\nEm consulta, nesta quinta-feira (25), na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) - através do aplicativo Dívida Aberta – consta que a dívida foi para 378 mil (378.300,75), entre FGTS e débitos com a previdência.\nColcha de retalhos? Gramado em que a seleção brasileira sub-15 fará teste no TO é pintado; veja\nUnião compromete temporada e deve ter alto prejuízo financeiro\nDecisão do STJD altera rumos do Estadual e o futuro do União\nA exemplo da última temporada, o governo do Estado investiu no futebol profissional através de publicidade. Entre os oito times, que jogaram o Campeonato Tocantinense, seis foram beneficiados com R$ 300 mil. Tocantinópolis e União, que disputaram torneios nacionais, receberam R$ 500 mil.