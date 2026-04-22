O Araguaína abriu a comercialização de ingressos para o confronto decisivo diante do Vila Nova, válido pela Copa Centro-Oeste. O duelo ocorre na próxima quarta-feira (29), às 19 horas, no Estádio Mirandão, em Araguaína (TO).\nAs entradas podem ser adquiridas apenas de forma online (clique aqui). A gratuidade é garantida para crianças de até 11 anos, desde que acompanhadas pelos responsáveis. O valor fixado para o primeiro lote é de R$ 30. Já os sócios-torcedores do Tourão do Norte possuem descontos e pagam entre R$ 18 e R$ 27, a depender do plano contratado.\nAraguaína assume vice-liderança após vitória fora de casa; TEC perde para o Trem\nSob comando de Léo Goiano, Araguaína engata série invicta e cresce na temporada\nSérie D: Tocantinópolis viaja para enfrentar o Oratório com 9 jogadores no DM\nO jogo encerra a fase de grupos da competição e define os dois semifinalistas da chave. Atualmente, o time tocantinense lidera o agrupamento com sete pontos, mesma pontuação de Rio Branco-ES e Operário-MS, mas leva vantagem no saldo de gols. O Vila Nova está em 4º lugar, com cinco pontos, e necessita da vitória, além de torcer por tropeços dos rivais diretos, para seguir no torneio.