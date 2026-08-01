Na renovação que pretende promover na seleção brasileira no próximo ciclo até a Copa do Mundo de 2030, Carlo Ancelotti deve mesclar jogadores jovens que já testou na equipe ao longo dos últimos 12 meses de trabalho, com novos rostos que a torcida ainda deve se habituar a acompanhar com mais frequência com a amarelinha nos próximos anos.\nEm entrevista ao ge, o treinador italiano citou o trio de atacantes formado por Estêvão, Rayan e Endrick entre alguns dos principais atletas que pretende contar durante esse processo de reconstrução. O primeiro, atacante do Chelsea de apenas 19 anos, parecia, apesar da pouca idade, bem consolidado como uma das peças da linha de frente de Ancelotti para o próprio Mundial na América do Norte, até acabar cortado da relação às vésperas do torneio devido a uma lesão na coxa direita.