Nesta sexta-feira (24), três dias depois de fazer a sua estreia e marcar o primeiro gol com a camisa colorada, o zagueiro Douglas Mendes foi apresentado oficialmente no Vila Nova e admitiu que não esperava um início tão positivo no clube. Além disso, ele afirmou que tem o sonho de defender a seleção brasileira no time profissional.\nDouglas Mendes foi regularizado pelo Vila Nova na segunda-feira (20), assim que abriu a janela de transferências internacionais, e estreou no dia seguinte contra o Fortaleza, no OBA, pela 19ª rodada da Série B. O Tigre venceu por 2 a 1, e o zagueiro anotou o primeiro gol da partida.\nCom apenas quatro times garantidos, Segunda Divisão Tocantinense vive reta final de inscrições\nMozart enaltece pontuação do Goiás sob seu comando: 'Aproveitamento de campeão'\nVila Nova termina 1º turno da Série B com 2ª melhor campanha do clube nos pontos corridos