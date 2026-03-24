Com um empate em 2 a 2 diante do Capital, o Tocantinópolis assegurou sua vaga na final do Campeonato Tocantinense 2026. A classificação foi conquistada de forma dramática: o time perdia até os 48 minutos do segundo tempo, quando Rômulo marcou. Aos 51, o atacante Rogério balançou as redes e selou a passagem do Verdão do Norte para a decisão.\nMotoGP em Goiânia: Marc Marquez ultrapassa italiano no fim e vence corrida sprint\nAraguaína é o oitavo clube do Tocantins na Copa Verde; confira o retrospecto do estado\nUnião e Tocantinópolis decidem o Tocantinense 2026 em final que repete decisão de 2024\nEm entrevista, o Neymar do Nordeste, comentou a emoção do gol decisivo, detalhou sua primeira experiência no futebol tocantinense e projetou a busca por mais uma taça na carreira. Com passagens por mais de 20 clubes, o atacante afirma estar satisfeito com o novo desafio.