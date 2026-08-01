A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou na noite de sexta-feira (31) a interrupção do projeto que havia anunciado no início da semana. Diante de fortíssima rejeição no mundo do futebol, foi abortado o plano de vender uma participação minoritária significativa em uma nova entidade comercial avaliada em cerca de US$ 20 bilhões (R$ 102 bilhões).\n"Após ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, não atendem mais ao interesse do objetivo estabelecido inicialmente. Nosso propósito sempre foi -e sempre será- unir e melhorar. Como resultado, esta proposta não seguirá adiante", afirmou o presidente da federação, Gianni Infantino.\nDe 15 anos a quedas recentes: veja o tempo de jejum dos clubes na elite tocantinense