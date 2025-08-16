SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um mês após conquistar a Copa do Mundo de Clubes -35 dias precisamente-, o Chelsea inicia neste domingo (17), contra o Crystal Palace, no estádio Stamford Bridge, em Londres, sua jornada na temporada 2025/26.Válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês, o duelo colocará o time londrino em campo depois de um reduzido período de férias e uma curta pré-temporada.A campanha vitoriosa nos Estados Unidos alterou os planos da diretoria. O clube abriu mão de realizar uma turnê internacional de amistosos, como costuma fazer tradicionalmente. Além das atividades em seu próprio centro de treinamento, o time azul promoveu apenas dois jogos, ambos em Londres, com vitórias sobre o Bayer Leverkusen (2 a 0) e o Milan (4 a 1).A opção de evitar viagens foi uma forma de reduzir o desgaste físico do elenco depois de um estendido calendário na última temporada. Em 2024/25, o time disputou 64 partidas, número impulsionado pelo título mundial e também pela conquista da Conference League, torneio continental europeu do terceiro escalão --abaixo da Champions League e da Europa League.Para efeito de comparação, o Liverpool, atual campeão inglês, fez 56 jogos no mesmo período. Apesar do sucesso no cenário nacional, a equipe não passou das oitavas de final da Champions League, abreviando sua jornada.A situação do Chelsea se repete em clubes que representaram Espanha e França no renovado Mundial, como o vice-campeão Paris Saint-Germain e o semifinalista Real Madrid. Na quarta-feira (13), o PSG disputou a decisão da Supercopa da Uefa apenas seis dias depois de ter iniciado sua pré-temporada.Enfrentando o Tottenham, os atuais campeões da Champions foram dominados durante boa parte da partida, sobretudo pelo melhor condicionamento físico do adversário, que vinha treinando havia algumas semanas e disputara seis amistosos.Somente na reta final do duelo o elenco comandado por Luis Enrique reagiu: após ter saído perdendo por 2 a 0, buscou o empate por 2 a 2 e venceu nos pênaltis, 4 a 3.Antes do confronto, ao ser questionado sobre o que sua equipe poderia apresentar no início da temporada diante do cenário de férias reduzidas e poucos treinos, Luis Enrique foi direto: "Eu não sei".Apesar do título, a dúvida persiste.No fim do mês passado, assim como já havia feito nos meses que antecederam a Copa do Mundo de Clubes, o Fifpro -sindicato global dos jogadores de futebol- fez duras críticas à Fifa (Federação Internacional de Futebol) pela forma como a entidade tem organizado o calendário das competições.Em comunicado divulgado após reunião em Amsterdã, com representantes de 58 sindicatos de jogadores de todo o mundo, a Fifpro afirmou que os atletas têm sido prejudicados por políticas comerciais impostas pelo "sistema autocrático de governança" da entidade.Ainda segundo o sindicato, "o calendário de jogos sobrecarregado, a falta de períodos adequados de recuperação física e mental, as condições extremas de jogo, a ausência de diálogo significativo e o contínuo desrespeito pelos direitos sociais dos jogadores infelizmente se tornaram pilares do modelo de negócios da Fifa".A Fifpro observou na Copa do Mundo de Clubes, disputada sob altas temperaturas nos Estados Unidos, "condições extremas e inadequadas para qualquer ser humano, demonstrando preocupante insensibilidade aos direitos humanos, mesmo quando se trata de atletas de elite".Em resposta, a Fifa criticou a liderança da Fifpro e pediu mais diálogo em busca de soluções. Em nota, a entidade máxima do futebol disse estar "extremamente decepcionada com o tom cada vez mais divisivo e contraditório adotado pela liderança da Fifpro".Apesar da pressão feita pelo sindicato dos jogadores, alguns clubes apoiam o calendário da Fifa. Segundo o jornal The Guardian, da Inglaterra, o Real Madrid está pressionando a entidade para realizar a Copa do Mundo de Clubes a cada dois anos.Embora satisfeita com o resultado comercial do torneio, a entidade não cogita tornar a competição bienal. A Fifa só garante que a competição terá mais uma edição, apesar de não confirmar quando e onde.Muitos dos jogadores que estiveram nos Estados Unidos no mês passado voltarão ao país em menos de um ano, em julho de 2026, para disputar a Copa do Mundo de seleções, a primeira em sua versão estendida para 48 países. Por isso, mesmo com o interesse de clubes como o Real Madrid, seria difícil para a entidade encaixar um Mundial de Clubes bienal no calendário.Eliminado pelo PSG na semifinal do Mundial, goleado por 4 a 0 no dia 9 de julho, o Real começará sua jornada na temporada 2025/26 na terça-feira (19), em duelo contra o Osasuna, no Campeonato Espanhol.A Europa teve 12 representantes no Mundial. Desses, os alemães Bayern e Borussia Dortmund e as italianas Inter de Milão e Juventus ainda terão mais uma semana de preparação até a abertura de suas ligas nacionais.Os portugueses Porto e Benfica, assim como o austríaco RB Salzburg, já iniciaram suas jornadas nas novas edições de suas competições locais.