Seleção brasileira entra em campo na terceira rodada da Copa do Mundo embalada após empate na estreia e vitória por 3 a 0 na segunda rodada (Bruno Carachesti/Agência Pará)\nA Copa do Mundo entra na fase da terceira rodada nesta quarta-feira (24), com seis partidas distribuídas ao longo do dia. O Brasil é um dos destaques da programação e chega embalado após um empate na estreia e uma vitória por 3 a 0 na segunda rodada.\n16h - Suíça x Canadá (Grupo B)\nTransmissão: CazéTV\nSuíça e Canadá abrem a programação do dia em confronto direto pela tabela do Grupo B. As duas seleções ainda buscam consolidação na disputa por classificação.\n16h - Bósnia x Catar (Grupo B)\nTransmissão: CazéTV\nNo mesmo horário, Bósnia e Catar entram em campo em situação delicada na competição. O duelo é decisivo para manter chances de avanço às oitavas.