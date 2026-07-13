Uma semana após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar está em uma nova competição, dessa vez de pôquer. O camisa 10 da seleção brasileira foi anunciado como participante do torneio World Series of Poker (WSOP), disputado em Las Vegas.\nTrata-se de um dos maiores campeonatos de pôquer do mundo, com premiação de até US$ 10 mil dólares (cerca de R$ 51 mil). O anúncio foi feito neste sábado (12) pelo perfil da competição no X.\n"Bem-vindo a WSOP 2026, @neymarjr. O astro do futebol brasileiro entrou no torneio de seis jogadores com prêmio máximo de US$ 10.000 depois que seu país foi eliminado da Copa do Mundo da FIFA há cerca de uma semana", escreveu o perfil.\nMais de 190 jogadores participam do evento, que deve se estender até o dia 15 de julho.\nBrasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de duplas em Wimbledon