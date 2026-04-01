Após 14 anos, o Araguaína retorna ao Campeonato Brasileiro da Série D. O clube assegurou sua terceira participação no torneio nacional ao conquistar o título do Campeonato Tocantinense de 2025. O histórico do Tourão do Norte na competição é marcado por um feito ainda inédito para o futebol do Tocantins: o acesso de divisão.\nEm 2010, sob o comando do técnico Léo Goiano, o time avançou ao mata-mata após ser vice-líder do Grupo 6. Nas fases eliminatórias, superou Treze, Brasília e Uberaba, garantindo o acesso à Série C. A caminhada terminou na semifinal, com uma derrota nos pênaltis para o Guarany de Sobral, que viria a ser o campeão daquela edição.\nAraguaína bate Primavera-MT e Tocantinópolis sofre revés diante do Anápolis na Copa Verde\nRibeirão se isola como estádio com mais finais no Tocantinense; veja ranking