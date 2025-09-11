Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Jr e Carlo Ancelotti. O que os quatro treinadores da seleção brasileira durante o ciclo da Copa de 2026 têm em comum? A escolha por apenas nove nomes coincidentes em suas convocações.\nNo total, foram 84 jogadores diferentes convocados pelo quarteto durante o atual ciclo da Copa do Mundo. Ramon e Ancelotti tiveram duas convocações cada, Diniz fez três listas, enquanto Dorival esteve em seis convocações.\nDos nove atletas que são o ponto de encontro entre as listas, somente sete efetivamente trabalharam com os quatro técnicos. Isso porque Casemiro e Joelinton não chegaram a se apresentar a Dorival e Ancelotti, respectivamente, por lesão.\nO volante que é um dos líderes da seleção foi convocado por Dorival na primeira lista, mas acabou cortado por lesão. Ele chegou a ir ao hotel da equipe em Londres e se reuniu com Dorival, mas nunca mais foi convocado.