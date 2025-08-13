Neste fim de semana, será realizada as competições do GP Tocantins de Kart de Rua em Aparecida de Rio Negro, região central do estado. As ruas que dão acesso à Praça José Eurico Costas devem ser interditas.\nAs tomadas de tempos e os treinos estão previstas para ocorrer neste sábado (16), a partir das 15h. Já as corridas serão no domingo (17), às 14h.\nDe acordo com o Governo do Tocantins, as provas serão realizadas por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), em parceria com a Federação Tocantinense de Automobilismo (FAT).\nTrês equipes confirmam participação na Segundona 2025; inscrições vão até quarta-feira (13)\nDorival tem quadro preocupante com desfalques importantes no Corinthians\nA competição também conta com o apoio da prefeitura do munícipios que reunirá cerca de 35 pilotos do Distrito Federal, Goiás (GO), Pará (PA) e Tocantins, nas categorias 125 sorteada, F400 sorteada e F400 motor próprio.