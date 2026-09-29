Aos 15 anos, a tocantinense Isabela Godinho voltou nesta terça-feira (29) para Paraíso do Tocantins com uma medalha de ouro no peito e mais um título internacional na carreira. A atleta conquistou o primeiro lugar no Brazil Open Internacional de Taekwondo 2026, realizado em Londrina, no Paraná, na categoria Juvenil Feminino até 46 kg.\nA competição, que chegou à 30ª edição neste ano, foi realizada no último fim de semana, no Ginásio de Esportes Moringão. O torneio é classificado como G2 e soma pontos para os rankings mundial e olímpico. Segundo os dados divulgados sobre o evento, cerca de 1,5 mil atletas de mais de 30 países participaram da competição, que contou com disputas de Kyorugi, Poomsae, Freestyle e Para Taekwondo.\nSer campeã internacional no Brasil Open é uma sensação indescritível. Eu fico muito, muito feliz e, acima de tudo, muito grata por estar vivendo esse momento. Eu sei o quanto eu me preparei, o quanto eu treinei, quantas batalhas eu enfrentei até chegar aqui. Então, ver todo esse esforço dando resultado torna essa conquista ainda mais especial”, afirmou.