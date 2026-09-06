Italiano no carro da alemã Mercedes, Kimi Antonelli, 20, consagrou-se neste domingo (6) como o mais jovem vencedor do GP da Itália. O último italiano a vencer em Monza havia sido Ludovico Scarfiotti, pela Ferrari, em 1966.\nAntonelli, que havia largado na 19ª posição, fez uma recuperação espetacular e ultrapassou a quatro voltas do fim da corrida seu companheiro de equipe George Russell e o holandês Max Verstappen (Red Bull).\nO francês Pierre Gasly (Alpine), que havia conquistado a pole position na véspera, terminou em sétimo. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) cruzou a linha de chegada em 11º.\nA vitória de Antonelli amenizou ainda a frustração dos torcedores italianos com a Ferrari, equipe da casa. Charles Leclerc, que largou em terceiro, abandonou a corrida ainda no início, após bater na Parabolica na segunda volta. O britânico Lewis Hamilton, que partiu da quarta posição, terminou em sexto.