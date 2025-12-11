O piloto do Tocantins, Felipe Fraga, pode ser bicampeão da Stock Car neste fim de semana. Líder do campeonato com 856 pontos, Fraga fez uma postagem no Instagram sobre a decisão no fim de semana e afirmou estar ansioso para a prova. A última etapa será realizada neste sábado (13) e domingo (14).\nEssa semana teremos a grande final do campeonato da Stock Car. Ansioso para mais uma corrida em Interlagos, após 11 finais de semana chegamos na final sendo líder do campeonato e com o título de equipes! Vamo que vamo", disse Felipe Fraga"\nFelipe Fraga é seguido de perto por Gaetano Di Mauro, que tem 742 pontos na classificação. Na penúltima prova do ano, Fraga ampliou a vantagem, mas houve descarte de 60 pontos, conforme o regulamento. Já Di Mauro descartou 20.\nFTF deve se posicionar sobre devolução do troféu por parte do União-TO após reviravolta no STJD